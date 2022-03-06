Москва, 6 марта, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Запуск экспериментального спутника «Скиф-Д» для отработки решений в сфере космического интернета состоится осенью 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Popmech.ru Система спутников

5 марта в компании «Информационные спутниковые системы» им. академика М. Ф. Решетнёва прошёл научно-технический совет, на котором были представлены материалы по разработке систем «Скиф-Д» и «Марафон IoT». Оба проекта реализуются в рамках государственной подпрограммы комплексного развития космических информационных технологий «Сфера».

Запуск космического аппарата «Скиф-Д» должен состояться осенью текущего года с космодрома Восточный. Экспериментальный спутник будет запущен в качестве дополнительной полезной нагрузки вместе с блоком спутников связи «Гонец-М». Система «Скиф-Д» будет использоваться для отработки технологий по созданию орбитальной группировки системы широкополосного доступа в сеть Интернет.

«Работы по созданию космического аппарата «Скиф-Д» идут в соответствии с графиком», — подчеркнули в Роскосмосе.

Проект «Марафон IoT» предполагает создание группировки из 264 микроспутников на орбите высотой 750 км. Эти спутники будут использоваться для обеспечения связи с устройствами интернета вещей (англ. internet of things, IoT). Так называют различные приборы, оснащённые технологиями передачи данных. К таким устройствам относятся разнообразные датчики, системы бытовой техники и другие продукты. Первый опытный спутник в рамках проекта «Марафон IoT» будет изготовлен в 2024 году.