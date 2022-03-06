Абакан, 6 марта, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Хакасии за прошедшие прошли курс лечения и выздоровели 549 пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выявлено за сутки 199 новых носителей. Большинство из них были обследования после появления симптомов заболевания или они входили в число контактных лиц.

«10 фактов заражения зарегистрировано при плановом мониторинге, 14 — при самостоятельном обследовании, 1 человек заболел после пребывания в другом субъекте, за рубежом», — добавили в правительстве.

Таким образом, коэффициент распространения инфекции за четыре последних дня составил 0,8. Общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала года достигло 30 960.