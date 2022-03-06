Сочи, Краснодарский край, , 13:05 — REGNUM Казачий военно-полевой лагерь для молодёжи мажет быть создан в Сочи, этот вопрос обсуждался на встрече главы города-курорта Алексея Копайгородского с представителями районных казачьих обществ. Об этом сообщили 6 марта в пресс-службе администрации Сочи. Он может появиться в селе Воронцовка Адлерского района.

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«Казаки принимают активное участие в обеспечении безопасности крупных событийных мероприятий, которые проводятся на территории Сочи. Ежедневно выходят на охрану набережных, парков и скверов. Большую работу они проводят в рамках патриотического воспитания подрастающего поколения. Сочинская молодежь должна узнавать больше от опытных наставников о славных страницах истории нашего Отечества, о героических примерах истинного патриотизма наших земляков», — отметил глава города Алексей Копайгородский.

По данным пресс-службы, сегодня в районных казачьих обществах Сочи состоят около полутора тысяч человек, в том числе около 500 человек постоянно участвуют в мероприятиях по охране общественного порядка на курорте. В Сочи также действует 46 казачьих классов, свыше 120 групп казачьей направленности, за которыми закреплены наставники. На этих занятиях дети изучают историю кубанского казачества, основы православной культуры, приобщаются к традициям и обычаям казаков.