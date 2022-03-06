Салехард, 6 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию к 6 марта за сутки госпитализировано 33 человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 359 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за сутки 1725 ямальцев. Заразились коронавирусом 825 человек — на 160 человек меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 37 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 6 марта зарегистрирован 129 851 случай заражения коронавирусом, выздоровели 112 998 человек, 1014 скончались.