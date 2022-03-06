Абакан, 6 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. На Первомайской площади столицы Хакасии Абакана 6 марта состоялась акция в поддержку специальной операции российских военных на Украине.

Алексей Колчин ИА REGNUM Флаги России

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На мероприятии люди разных возрастов заявили о поддержке решения президента России Владимира Путина, отметив, что информационные атаки не вводят их в заблуждение. С собой они взяли российские флаги, а также знамёна с буквой «Z».

Как сообщало ИА REGNUM, подобные акции проходят в последние дни во многих регионах страны. Так, в Томске сегодня состоялся автопробег «Своих не бросаем», в котором приняли участие 72 автомобиля.