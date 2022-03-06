Ангарск, Иркутская область, 6 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. В одной руке жезл, а в другой тюльпаны: в преддверии 8 Марта сотрудники ГИБДД в Приангарье взяли на себя необычную миссию, организовав «цветочный патруль». Подробности 6 марта сообщает ГУ МВД РФ по Иркутской области. Сотрудники ГИБДД на улицах Ангарска останавливали исключительно девушек, но не потому, что они нарушали правила дорожного движения, а для того, чтобы подарить улыбки, цветы и поздравить с наступающим днем 8 марта.

МВД Поздравлением с 8 Марта в Ангарске

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В городе нефтехимиков данная акция проводится уже не первый год и представительницы прекрасного пола в ответ искренне благодарят и дарят свою радость мужчинам. Уже традиционно в данном мероприятии принимают участие общественные деятели Виктор Обозов и Степан Лактионов. Они уверены, что наших женщин обязательно нужно радовать и оберегать.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичным образом автомобилисток поздравили в соседнем Забайкалье. В предверии 8 Марта на улицы Читы вышли сотрудники Госавтоинспекции, член общественного совета председатель Духовного управления мусульман Забайкальского края Алмаз Салахов и «Авторадио Чита».

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