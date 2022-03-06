Иркутск, 6 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В рамках Всероссийской акции «8 Марта в каждый дом» Общественный совет при ГУ МВД России по Иркутской области организовал для пенсионеров МВД праздничное выступление. Подробности сегодня, 6 марта, сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

МВД Иркутск. Поздравление с 8 Марта

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Встреча прошла по инициативе председателя Общественного совета Анатолия Стрельцова. В преддверии весеннего праздника полицейские и представители общественности посетили ветерана труда, майора милиции в отставке Галину Самееву и члена Совета ветеранов регионального Главка МВД Светлану Беспалову.

Отдав службе не один десяток лет, обе женщины и после выхода на заслуженный отдых принимают активное участие во многих мероприятиях ветеранского движения МВД России. Песенные композиции для них исполнили артисты Иркутского академического драматического театра им. Охлопкова.

Сотруднини полиции и представители общественности поблагодарили женщин за многолетнюю безупречную службу, беззаветную преданность избранной профессии, верность гражданскому долгу и неоценимый вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и пожелали крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни.

Напомним, Россия готовится встретить первый весенний праздник — Международный женский день 8 Марта. В 2022 году для удобства граждан ему предшествуют два выходных дня. Редакция ИА REGNUM ведет предпраздничную трансляцию.

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