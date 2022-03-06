Чита, 6 марта, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Забайкалье присоединилось ко Всероссийской акции «Цветы для автоледи». Подробности сообщает ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю.

МВД Чита. Поздравление с 8 Марта

Следите за развитием событий в трансляции: «Международный женский день 8 Марта — трансляция»

В предверии 8 Марта сотрудники Госавтоинспекции, член общественного совета председатель Духовного управления мусульман Забайкальского края Алмаз Салахов и «Авторадио Чита» вышли на улицы краевой столицы.

Автоинспекторы и представители общественности проверили соблюдение автомобилистками правил дорожного движения и вручили женщинам-водителям символы весны — тюльпаны.

Вместе с цветами и памятными подарками представительницам прекрасного пола стражи порядка также вручили памятки с информацией, направленной на противодействие мошенничеству. Автомобилистки не ожидали подобного сюрприза и поблагодарили за подаренное праздничное настроение.

Аналогичное мероприятие провели в Барнауле.

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Напомним, Россия готовится встретить первый весенний праздник — Международный женский день 8 Марта. В 2022 году для удобства граждан ему предшествуют два выходных дня. Редакция ИА REGNUM ведет предпраздничную трансляцию.

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