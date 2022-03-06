Чита, 6 марта, 2022, 12:16 — ИА Регнум. В преддверии 8 Марта полицейские и общественники организовали в Чите праздничное мероприятие для матерей и стоящих на профилактических учетах детей. Подробности сегодня, 6 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Забайкальскому краю.

МВД Поздравление с 8 Марта. Чита

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В рамках акции «Доброе сердце» член Общественного Совета при региональном УМВД, доцент кафедры психологического образования Забайкальского Государственного Университета Лариса Бобылева, заместитель начальника отдела Участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Чите Марьяна Соловьева и участковый уполномоченный полиции Виктория Трофимова подарили юным забайкальцам настоящий праздник.

Находящиеся в конфликте с законом несовершеннолетние побывали в игровой зоне развлекательного центра. После этого участники акции устроили для школьников и их мам чаепитие, где общественница и правоохранители довели до детей и подростков информацию профилактического и правового характера, рассказав об основах законопослушного поведения, ответственности за противоправные действия, о правилах личной и общественной безопасности, поведении в публичных местах.

«Проведение подобных развлекательно-профилактических мероприятий поможет уберечь несовершеннолетних от совершения необдуманных противоправных поступков и снизить уровень подростковой преступности», — отметила Лариса Бобылева.

Напомним, Россия готовится встретить первый весенний праздник — Международный женский день 8 Марта. В 2022 году для удобства граждан ему предшествуют два выходных дня. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию, посвященную празднованию.

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