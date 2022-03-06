Улан-Удэ, 6 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Уровень профессиональной активности женщин в Бурятии статистики назвали высоким. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, к представителям прекрасного пола относятся до 48% работающих в организациях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

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При этом ряд профессий являются фактически сугубо женскими. В частности, это финансовая сфера и страхование (79% работников женщины), здравоохранение и предоставление социальных услуг (78,4%), образование (77,2%), гостиничное дело и заведения общепита (75,6%).

«Доля женщин среди занятого населения в деятельности по операциям с недвижимым имуществом составила 40,0%, в области государственного управления и обеспечения военной безопасности — 41,6%, и обрабатывающей промышленности — 38,8%», — отметили в службе статистики.

По данным за третий квартал 2021 года численность безработных женщин составила 13,8 тыс. человек или 35,6% от всех безработных. Средний возраст безработной женщины — 35,9 лет.