Барнаул, 6 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Алтайском крае в рамках всероссийской акции МВД России «8 Марта — в каждый дом» сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю вместе с общественниками поздравили с наступающим праздником жительниц края, обратившихся за получением государственных услуг. Подробности 6 марта сообщает пресс-служба профильного министерства.

МВД Поздравление с 8 Марта

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Настоящим сюрпризом для горожанок стало посещение подразделений по вопросам миграции накануне Международного женского дня. Вместе с вручением паспортов сотрудники полиции подарили женщинам праздничное настроение, вручив сладкие подарки, тюльпаны и памятки по профилактике мошенничества.

«В этот день хочется пожелать всем женщинам исполнения желаний, добрых новостей и семейного тепла. Мониторинг качества предоставления госуслуг находится в приоритете Общественного совета. И мы, в свою очередь, будем продолжать оперативно реагировать на все возникающие у граждан вопросы и оказывать им помощь», — отметила председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Алтайскому краю Татьяна Величко.

Начальник УВМ ГУ МВД России по Алтайскому краю, полковник полиции Андрей Самойлов поздравил всех получивших документы, пожелав ярких эмоций, удачи и весеннего настроения.

Как отметили сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю, оказание госуслуг в праздничной обстановке надолго запомнится гражданам и оставит положительные впечатления от посещения государственного учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия готовится встретить первый весенний праздник — Международный женский день 8 Марта. В 2022 году для удобства граждан ему предшествуют два выходных дня.

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