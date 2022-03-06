Барнаул, , 11:29 — REGNUM В Барнауле сегодня, 6 марта, прошел автопробег в поддержку Вооружённых сил России, участвующих в спецоперации на Донбассе. Об этом информирует пресс-центр городской мэрии. В рамках акции #СвоихНеБросаем приняло участие порядка 300 автомобилей.

22-03-06 15.24.27 Мэрия Барнаула

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В авангарде колоны шел автомобильный триколор грузовиков. Данное мероприятие завершилось возложением цветов на Мемориале на площади Ветеранов. Организаторами тали: Федерация Бокса Алтайского края, Общероссийский народный фронт, Региональное отделение Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» в Алтайском крае и Алтайская краевая организация им. Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Аналогичный автопробег провели в Чите и ряде других городов.

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