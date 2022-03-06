Красноярск, 6 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Инспекторы ГИБДД Красноярска в Международный женский день без очереди зарегистрируют автомобили представительниц прекрасного пола. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Женщина за рулем
«Инспекторы ГИБДД уже по привычной традиции организовывают отдельные окна регистрации для дам, которые купили автомобили, чтобы они могли больше времени уделить семье и подготовиться к празднику».
пресс-служба ГУ МВД России по региону

Для собственниц автомобилей 8 марта будут действовать «праздничные» окна в трёх городских пунктах регистрации — на ул. Маерчака, 53 «Г», ул. Кутузова, 1/85 и ул. Ястынская 47 стр. 21.

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Инспекторы, работающие 8 марта, вместе с автомобильными номерами также будут дарить посетительницам лотерейные билеты.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае доля работающих женщин, имеющих высшее профессиональное образование, составляет 40,0%, мужчин — 22,1%.