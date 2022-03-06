Свердловская область, 14 июля, 2011, 09:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге начала работу II Уральская международная выставка и форум " Иннопром -2011". Как сообщили 14 июля корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области, сейчас в рамках "Иннопрома" проходит форум по инновациям, в котором принимают участие представители Агентства стратегических инициатив . В 14:30 местного времени (12:30 мск) начнут работу круглые столы по таким направлениям как отбор проектов, механизмы их продвижения, проблемы коммуникации среднего бизнеса и власти, меры по улучшению предпринимательского климата, карьерное продвижение молодежи, создание системы профессиональной аттестации и продвижение социальных инициатив. После них пройдёт итоговое пленарное заседание.

В работе форума участвуют губернатор Свердловской области Александр Мишарин , президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и другие. Всего за дни "Иннопрома" (14-17 июля) на нём ожидается более 70 мероприятий, в которых примут участие представители более 30 государств.