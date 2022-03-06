Кемерово, 6 марта, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 6 марта, медицинскую помощь получают 12 558 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки в регионе выявлено 612 случаев заражения коронавирусной инфекцией, семь пациентов скончались, 1454 человека выздоровели.

Всего в Кузбассе зарегистрировано 148 767 случаев заражения коронавирусом, 134 057 человек выздоровели, 2152 пациента скончались.