Кызыл, 6 марта, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции на Украине, выполняя служебный долг, погибли двое бойцов оперативного взвода ОМОН управления Росгвардии по Туве Ахмет Маады и Содунам Шалык. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Владислав Ховалыг, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Цветы

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«Они защитили не только братский Донбасс — отдали жизнь за безопасность двух стран. Жаль, что за это приходится платить такую высокую цену. Мы все в долгу перед нашими ребятами. Они герои — такие же, как их прадеды, тувинские добровольцы. Никто из них не будет забыт», — отметил он.

Глава региона выразил соболезнования супругам, родителям, родным и близким погибших бойцов.