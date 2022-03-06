Мехико, , 07:01 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи на юге Мексики, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение Martin Luff

Сообщается, что эпицентр землетрясения находился в 111 километрах к юго-западу от города Минатитлан. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 100 километров. По предварительным данным, пострадавших в результате землетрясения не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Японии. Его очаг находился в районе островов Амами на глубине 10 километров. Угроза цунами не объявлялась.