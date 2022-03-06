Ханты-Мансийск, 6 марта, 2022, 06:13 — ИА Регнум. В Югру прибыли первые эвакуированные из республик Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба департамента социального развития ХМАО.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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В органы социальной защиты ХМАО для получения единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей обратились 19 граждан ДНР и ЛНР. Им предоставлены продуктовые наборы, предметы первой необходимости, пледы, постельное бельё, семьи приняты на социальное сопровождение.

Сейчас беженцам с Донбасса в Югре оказывается содействие в оформлении идентификационного номера налогоплательщика, страхового номера индивидуального лицевого счёта и в Сбербанке, оформление вида на жительство в России и в бесплатном предоставлении услуг по переводу и нотариальном заверении документов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре готовы разместить до 100 детей из республик Донбасса в возрасте от 3 до 18 лет, и 200 взрослых. Есть возможность оперативно развернуть в регионе дополнительные пункты временного размещения беженцев, уверяют в правительстве ХМАО.