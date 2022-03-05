Киев, 6 марта, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Обращение на русском языке к жителям Донбасса сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе очередной своей речи к народу Украины. Видеообращение было выложено 5 марта в телеграм-канале украинского лидера.

Пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский

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Зеленский в ходе своего обращения к народу Украины перешёл на русский язык и заявил жителям Донбасса, что им лжёт российская пропаганда, и призвал бороться за свои права, свободу и за Украину вместе с Херсоном, Киевом и другими украинскими городами.

По словам Зеленского, на Украине ценят жизни людей, а не боятся, он призвал защищаться от России.

Также украинский президент добавил, что Украина в своих не стреляет, и пояснил, что все в стране ждут жителей Донбасса в своих рядах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-премьер Украины Николай Азаров заявил о полной неадекватности Зеленского.