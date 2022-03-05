Абуджа, 6 марта, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Легковой автомобиль упал в воду в штате Джигава на северо-западе Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По ее данным, авария произошла в одной из деревень в районе Мига. По предварительной версии, водитель легковушки не справился с управлением, из-за чего автомобиль упал в воду. В результате ДТП погибли пятеро человек, среди них один младенец. Еще два человека получили травмы и были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта пассажирский автобус врезался в грузовик в городе Дуала в Нигерии. В результате дорожной аварии погибли пятеро человек, еще десять получили тяжелые травмы.