Москва, 5 марта, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал Указ «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и членам их семей», сообщает 5 марта пресс-служба Кремля.

Кремль

Участникам специальной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, а также Сирийской Арабской Республики предусматриваются дополнительные выплаты в случае смерти или ранения при исполнении воинского долга.

В частности, в случае смерти членам их семей полагается единовременная выплата в размере пяти млн рублей.

В случае ранения, контузии, травмы или увечья в ходе операции военнослужащим и бойцам Росгвардии будет положена единовременная выплата в размере трёх млн. рублей.

Получение этих единовременных выплат не учитывается при определении права на иные выплаты и меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Указ вступает в законную силу со дня его подписания.