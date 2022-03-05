Донецк, 5 марта, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Средства ПВО Донецкой Народной республики (ДНР) за последние сутки перехватили и уничтожили четыре тактические ракеты «Точка-У», запущенные украинскими боевиками, сообщает 5 марта пресс-служба Народной милиции ДНР.

Владислав Фальшивомонетчик Ракетные комплексы Точка-У

Отмечено, что остатки сбитых ракет упали в жилых массивах четырех городов Донецкой Народной республики.

«Средствами ПВО НМ ДНР уничтожены четыре ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», остатки которых падали в жилых массивах населенных пунктов Иловайск, Амвросиевка и Донецк», — сообщается на официальном сайте Народной милиции ДНР.

Кроме того, за последние сутки украинские нацисты обстреляли 17 населенных пунктов республики, применяя реактивные системы залпового огня, а также миномёты и артиллерию калибром до 152 мм включительно.