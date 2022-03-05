Грозный, 5 марта, 2022, 20:59 — ИА Регнум. В Чечне временно отменены концерты в государственной филармонии имени А. Шахбулатова и театральные спектакли в государственном драматическом театре имени Х. Нурадилова. Администрация учреждений культуры приняла такое решение в знак поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

markusspiske Пустые трибуны

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«Наши смелые ребята, герои и патриоты, сейчас защищают мирное небо над головой, отстаивают интересы страны, правду, честь и достоинство в сложных условиях. Мы с ними всей душой! В знак поддержки, сопереживания и солидарности все запланированные в филармонии концерты пока что переносятся», — говорится на официальной странице филармонии в Instagram. С таким же заявлением выступило руководство театра.

Деятели культуры пообещали дать все запланированные концерты и показать спектакли позже, о чем они уведомят своих зрителей в подробном расписании.