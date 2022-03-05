Курган, 5 марта, 2022, 20:56 — ИА Регнум. В Курганской области создан штаб по обеспечению социально-экономической стабильности. Его возглавил губернатор Зауралья Вадим Шумков, сообщает оперштаб региона.

geralt Социальная роль

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Штаб создан в целях мониторинга и оценки ситуации, обеспечения социально-экономической стабильности, поддержания всех реализуемых проектов в условиях действия санкционных мер.

«Оперативный штаб сформирован для решения вопросов базовых отраслей экономики, которые сегодня возникают в связи с санкционными действиями, чтобы обеспечить их стабильную бесперебойную работу. Его состав сформирован таким образом, чтобы мы могли не только отслеживать ситуацию, но и влиять на негативные факторы в экономике, прогнозировать их возникновение», — пояснил замгубернатора по экономической политике Курганской области Владимир Архипов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичный штаб оперативного реагирования на изменение ситуации на потребительском рынке создан департаментом экономического развития Югры совместно с органами местного самоуправления.