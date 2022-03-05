Санкт-Петербург, 5 марта, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Властям Белоруссии предстоит выбрать места для строительства своих портовых терминалов на балтийском побережье Ленинградской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 5 марта информированный источник.

Финский залив на карте

«Мы все возможные варианты предоставили белорусам, они должны выбрать», — пояснили агентству.

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о намерении в течение двух лет построить свои порты на российской Балтике.

Напомним, 4 марта президент России Владимир Путин сообщил, что белорусские партнеры «заинтересованы в том, чтобы присутствовать на Балтике, заинтересованы в развитии своих собственных портовых сооружений».

Он отметил, что поддерживает эти планы и поручил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко «оказать всяческое содействие» и «поддержать все эти планы».

«Они имеют значение не только для Белоруссии, но и для нас. Потому что это развитие нашей инфраструктуры, развитие на нашем берегу, увеличение грузоперевозок для нашей страны. Соответственно, все выгоды, которые будет получать Белоруссия, также будут в значительной степени распространяться и на экономику Российской Федерации. Мы в этом тоже заинтересованы», — подчеркнул Владимир Путин.