Москва, 5 марта 2022, 20:08 — REGNUM Утверждённый Госдумой законопроект о поддержке российского бизнеса создаёт условия для импортозамещения и привлечения IT-специалистов из других стран. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM кандидат юридических наук, управляющий партнёр юридической фирмы «Прайм лигал» Арик Шабанов.
«Среди мер поддержки следует отметить введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса России в 2022 году, плановые проверки аккредитованных организаций в IT-отрасли до конца 2024 года, упрощение процедуру получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму, а также введение кредитных каникул для граждан и малого бизнеса, пострадавших от санкций до 31 сентября 2022 года. Кредитными каникулами смогут воспользоваться заемщики, чьи доходы упали более чем на 30%, сумма кредита не превышает установленный уровень. Также заемщик не должен уже находиться на кредитных каникулах. Кроме того, медицинские организации получили возможность закупок большего количества товаров через электронный запрос котировок, а также в упрощенном порядке. Максимальную сумму закупки лекарств у одного поставщика повысили до 1,5 млн рублей», — рассказал эксперт.
По его словам, данный закон призван облегчить положение граждан и бизнеса на фоне введенных санкций.
«С его помощью будут созданы условия для развития импортозамещения, привлечения инвестиций. Также в Россию могут приехать IT-специалисты из других стран, которых привлекут такие условия как отмена НДФЛ и налога на прибыль для части высокотехнологичных компаний», — сказал Шабанов.