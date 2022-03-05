Москва, , 20:08 — REGNUM Утверждённый Госдумой законопроект о поддержке российского бизнеса создаёт условия для импортозамещения и привлечения IT-специалистов из других стран. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM кандидат юридических наук, управляющий партнёр юридической фирмы «Прайм лигал» Арик Шабанов.

Импортозамещение Lustra-gus.ru

«Среди мер поддержки следует отметить введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса России в 2022 году, плановые проверки аккредитованных организаций в IT-отрасли до конца 2024 года, упрощение процедуру получения статуса участника свободной экономической зоны в Крыму, а также введение кредитных каникул для граждан и малого бизнеса, пострадавших от санкций до 31 сентября 2022 года. Кредитными каникулами смогут воспользоваться заемщики, чьи доходы упали более чем на 30%, сумма кредита не превышает установленный уровень. Также заемщик не должен уже находиться на кредитных каникулах. Кроме того, медицинские организации получили возможность закупок большего количества товаров через электронный запрос котировок, а также в упрощенном порядке. Максимальную сумму закупки лекарств у одного поставщика повысили до 1,5 млн рублей», — рассказал эксперт.

По его словам, данный закон призван облегчить положение граждан и бизнеса на фоне введенных санкций.

«С его помощью будут созданы условия для развития импортозамещения, привлечения инвестиций. Также в Россию могут приехать IT-специалисты из других стран, которых привлекут такие условия как отмена НДФЛ и налога на прибыль для части высокотехнологичных компаний», — сказал Шабанов.