Москва, 2 октября, 2019, 08:20 — ИА Регнум. Южнокорейская автокомпания Hyundai начала в России продажи лимитированных серий кроссоверов Hyundai Tucson Rock Edition и Hyundai Santa Fe Rock Edition. Об этом сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Сообщается, что в линейке моторов обеих моделей появились новые двигатели.

Так, лимитированная серия Tucson будет идти с двумя видами двигателей: 2.0-литровым бензиновым мотором мощностью 150 «лошадей» с передним или полным приводом, а также с новым 2.4-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л. с. и полным приводом. Агрегатироваться все автомобили серии будут с шестиступенчатым «автоматом».

Стоимость Tucson Rock Edition составит от 1 699 000 до 1 899 000 рублей.

«Santa Fe Rock Edition предлагаются с двумя вариантами двигателей: 2.2-литровым дизельным мотором мощностью 200 л.с. (2 949 000 ₽) и новым 3.5-литровым бензиновым мощностью 249 л.с. (2 999 000 ₽). Все авто лимитированной серии имеют полный привод и 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию», — говорится в сообщении.

Тираж Tucson Rock Edition составил всего 1000 экземпляров, а Santa Fe Rock Edition — 500 экземпляров.

Напомним, что в начале сентября 2019 года на российском авторынке появилась лимитированная серия кроссовера Hyundai Creta Rock Edition. Автомобиль был создан на базе максимально укомплектованной Style. Под капотом кроссовера двухлитровый двигатель мощностью 149 л. с., который агрегатируется с 6-скоростным «автоматом». Эта Creta идет с передним или полным приводами.

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