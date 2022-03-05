Минск, 5 марта, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Глава генерального консульства постсоветской республики в Мюнхене Наталья Хвостова написала служебную записку в МИД. В этом же документе оппозиционерка заявила о своей отставке.

ИА REGNUM МИД Белоруссии

Хвостова в документе констатировала, что «работа всех государственных органов» Белоруссии не соответствует закону республики о государственной службе. Среди прочих нарушенных принципов этого закона сотрудница МИД упомянула и принцип законности. По мнению чиновницы, «государство прекратило сохранение историко-культурного и духовного наследия Белоруссии, и суверенитет страны находится под угрозой».

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Служебная записка почти на страницу печатного текста изложена в одном необычайно длинном предложении. В конце документа Хвостова указала «необходимым, в знак протеста, сложить с себя полномочия консула Генерального консульства Республики Беларусь в г. Мюнхене».

Официальная реакция главы МИД Белоруссии Владимира Макея на демарш подчинённой пока не явлен публично. В 2020 году, на волне поствыборных протестных выступлений министерство покинул его сын, а также ряд других кадровых дипломатов. Всех их Александр Лукашенко уволил и лишил дипломатических рангов.