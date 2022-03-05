Ульяновск, 5 марта, 2022, 19:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти количество летальных исходов от COVID-19. В то же время остаётся на высоком уровне суточное число выздоравливающих. Такие данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 5 марта, в Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 1499 человек — столько пациентов выписаны за последние сутки, 4 марта. Всего в регионе вылечились от ковида 160 033 человека, доля выздоровевших составляет 90,44%.

Количество жертв пандемии увеличилось. 4 марта от ковида и осложнений из-за болезни скончались 13 жителей Ульяновской области, всего в регионе умер 4391 ковид-больной.

Напомним, что также 4 марта в регионе госпитализировали 69 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области всего сделано более 1,9 млн тестов на коронавирус, по итогам которых подтверждено 176 958 случаев заражения SARS-CoV-2.