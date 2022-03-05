Курган, 5 марта, 2022, 18:04 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 5 марта с коронавирусной инфекцией госпитализировано 105 человек, выписались по выздоровлению 1885. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за сутки выявлено 916 заражённых коронавирусом курганцев, на 79 человек больше, чем днём ранее.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», всего с начала пандемии в Курганской области на 5 марта выявлено 91 348 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 80 579 человек, скончались 1223 пациента (на девять человек больше, чем днём ранее).