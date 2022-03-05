Бернли, Великобритания, 5 марта, 2022, 17:55 — ИА Регнум. 5 марта в Бернли на стадионе «Терф Мур» «Бернли» в матче 28-го тура чемпионата Англии сезона 2021/22 примет лондонский «Челси». Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

Pixabay.com «Челси»

Стартовые составы команд:

«Бернли»: Ник Поуп, Чарли Тейлор, Джеймс Тарковски, Коннор Робертс, Натан Коллинс, Джон Броунхилл, Дуайт Макнил, Аарон Леннон, Эшли Вествуд, Ваут Вегорст, Джей Родригес.

«Челси»: Эдуар Менди, Рис Джеймс, Тиаго Силва, Трево Чалоба, Антонио Рюдигер, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Сауль Ньигес, Мейсон Маунт, Кай Хаверц, Кристиан Пулишич.

В последний раз «Челси» и «Бернли» играли между собой 6 ноября 2021 года. Тот матч завершился со счетом 1:1, а забитыми мячами отметились Кай Хаверц (33' Рис Джеймс) и Матей Выдра (79' Джей Родригес).

В текущем сезоне на счету Кая Хаверца шесть забитых мячей и две результативные передачи в 28-ми матчах за «пенсионеров» во всех турнирах.