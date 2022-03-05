Москва, 5 марта, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Украинские нацисты и военные ВСУ не выпускают мирных жителей из опасных зон, сообщил 5 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В частности, сумевшие прорваться беженцы подтверждают блокирование националистами гуманитарных коридоров из Харькова, Сум, Мариуполя.

Националисты пресекают попытки выхода мирных жителей по гуманитарным коридорам в сторону России на Волновахском и Мариупольском направлениях, а также из Харькова и Сум.

«На Волновахском и Мариупольском направлениях гуманитарные коридоры открывались ежедневно, но национальные батальоны категорически пресекают попытки выхода мирных жителей в сторону Российской Федерации. Такая же ситуация по Харькову и Сумам, а также ряду других населенных пунктов», — сказал Мизинцев.

При этом беженцы рассказывают, что по территории контролируемой российскими войсками они прошли без проблем, а в ряде случаев их даже сопроводили.

Стоит отметить, что очень часто жители контролируемых нацистами районов вообще не знают о существовании гуманитарных коридоров.