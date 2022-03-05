Тамбов, 5 марта, 2022, 17:12 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 47 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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5 марта выявлено 604 новых случая заражения коронавирусом — на шесть меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 102 тыс. 272 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 87 тыс. 170 пациентов, в том числе 1599 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2224 человека. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки.