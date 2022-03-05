Нижний Новгород, 5 марта, 2022, 17:10 — ИА Регнум. «Сахар производится в России и в Нижегородской области. Из нашей же сахарной свёклы. Рисков по нему никаких. И на штабе представители торговли меня заверили: сахар в регионе есть», — написал губернатор Глеб Никитин в своем telegram-канале.

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Глава области полагает, что самое опасное — это паника, и призвал жителей не поддаваться ей и не нагнетать, не скупать продукты питания.

«И не реагируйте на первые же разглагольствования псевдоэкспертов, стремящихся привлечь к себе внимание паническими прогнозами… То собачий корм скоро кончится, то памперсы, то сахар…», — отметил Никитин.

Он заверил, что повышенный спрос связан исключительно с искусственно созданным самими гражданами ажиотажем. Таким образом проявляется реакция на публикации в социальных сетях фотографий с тележками, заполненными сахаром.

«Куда его потом девать-то?», — недоумевает губернатор. При этом он добавил, что в случае продолжения ажиотажного спроса сети могут ограничить продажу товаров в одни руки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального правительства, запасы сахарного песка на складах в Нижегородской области, по состоянию на 5 марта, рассчитаны на 30 дней торговли. По информации торговых организаций, сахарный песок периодически пропадает с полок в связи с высоким спросом. Магазины стараются своевременно выставлять товар для продажи.

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