Москва, 5 марта, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Антироссийские санкции, которые вводит Запад, это способ борьбы с Россией, сродни войне, заявил 5 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками российских авиакомпаний.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден. Санкции

Он призвал так называемых партнеров понять, к чему может привести такой путь.

«Очень многое из того, что происходит, из того, что сейчас мы видим и с чем мы сталкиваемся, — это безусловно способ ведения борьбы с Россией, кстати говоря, эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны. Слава богу, пока до этого не дошло, но я думаю, что понимание того, чем это чревато и чем это грозит для всех, у наших так называемых партнеров все-таки присутствует», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят операцию по денацификации и демилитаризации Украины. На фоне этого страны Запада заявляют об ужесточении антироссийских санкций.