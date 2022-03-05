Москва, 5 марта, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Только профессиональные военные принимают участие в российской спецоперации на Украине, заявил 5 марта президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин «В этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники. Призывников нет ни одного, и мы не планируем это делать».

Напомним, в ходе проводимой на Украине с 24 февраля спецоперации погибли 498 российских военных, ранения получили 1597 военнослужащих ВС РФ.