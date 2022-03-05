Москва, 5 марта, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Уничтожение системы ПВО Украины практически завершено, сообщил 5 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками российских авиакомпаний.

Mil.ru Экран радиолокатора ПВО

Он пояснил, что в ходе спецоперации Минобороны РФ намерено уничтожить военную инфраструктуру нацистской Украины, а одним из элементов такого плана является нейтрализация система ПВО.

«Первое что сделали — уничтожили военную инфраструктуру. Не всю, но частично. Склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Системы ПВО, их устранение требует определенного времени, их нужно вскрыть, потом поразить. Практически эта работа завершена», — сказал Владимир Путин.

Напомним, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят операцию по денацификации и демилитаризации Украины.