Москва, 5 марта, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Необходимости для введения в России военного положения нет, заявил 5 марта президент страны Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин «Военное положение вводится в стране в соответствии с законом по указу президента, и он должен быть подтверждён решением Совета Федерации, в случае внешней агрессии. В том числе в конкретных регионах ведения боевых действий».

Президент пояснил, что в России такой ситуации нет и, хочется надеяться, не будет.