Москва, 5 марта, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Решение о том, чтобы начать спецоперацию на Украине, было непростым, заявил 5 марта президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиаотрасли.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин «Я сказал об этом при начале операции и говорил до того, как было принято это решение. Тяжёлое решение — без всяких сомнений».

Напомним, спецоперация ВС РФ в помощь ДНР и ЛНР началась 24 февраля. Ряд населённых пунктов и крупных городов освобождены от украинских вооружённых формирований.