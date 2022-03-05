Париж, 5 марта, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Согласно исследованию общественного мнения (Ipsos), за действующего президента Франции Эммануэля Макрона готовы проголосовать более 30% жителей страны, передает BFM TV.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Эммануэль Макрон

Согласно полученным данным Эммануэль Макрон имеет хорошие шансы, чтобы стать лидер в первом туре предвыборной гонки, опередив Марин Ле Пен, Валери Пекресс.

Эммануэля Макрона поддерживают 30,5% жителей, затем идет Марин Ле Пен (14,5%), Эрик Земмур (13%) и Валери Пекресс (11,5).

Согласно исследованию, во втором туре Эммануэль Макрон сможет опередить Марин Ле Пен (59% против 41% голосов).

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен осудила поставки Европейским союзом (ЕС) дополнительного вооружения на Украину.