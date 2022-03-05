Санкт-Петербург, 5 марта, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Небольшой мороз и солнечный день с небольшой облачностью ожидаются в Санкт-Петербурге в Международный женский день — 8 марта. Об этом 5 марта сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Адмиралтейства в лучах солнца

Так, согласно прогнозу, в течение праздничного дня ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый северо-восточный, восточный ветер.

«Температура воздуха ночью −13…−15 градусов, днём −5…−7 градусов. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в сообщении.