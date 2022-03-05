Более 100 праздничных мероприятий подготовили в Москве к 8 марта
Москва, 5 марта, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Культурные учреждения Москвы к 8 марта подготовили более 100 праздничных мероприятий. Все программы посвящены повседневной жизни русской женщины в прошлых веках и сегодня, сообщается на портале мэра столицы.
Мероприятия пройдут в парках, библиотеках, музеях, культурных центрах, школах искусств и кинотеатрах. Москвичей ждут лекции, спектакли, творческие встречи, концерты, выставки и кинопоказы.
Праздничные мероприятия в честь Международного женского дня можно будет посетить с 5 по 13 марта. На некоторые события понадобится предварительная регистрация.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в России средний бюджет на подарки к Международному женскому дню 8 марта выше, чем в 2021 году — 4 тыс. руб. против 3 тыс. 100 руб.
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