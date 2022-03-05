Москва, , 15:46 — REGNUM Проживающие за границей граждане России через специального чат-бота t. me/rs_hotbot в Telegram рассказали о фактах нарушений их прав за рубежом.

Русофобия Mirtesen.ru

Так, проживающий в Германии российский гражданин заявил, что его сын девяти лет подавлен из-за нападок со стороны однокласников.

«Учителя на уроках рассказываю всем детям какая плохая Россия и русский президент. Дети на перемене дразнят всех русскоязычных «шайс руссэ» (думаю в переводе не нуждается). Я живу во Франкфурте на Майне (60 594 Frankfurt am Main) Сын ходит в школу в городе Хофхайм ам Таунус (65 719 Hofheim am Taunus)», — пишет мужчина.

«Здравствуйте, я этнический Русский, проживаю на территории Голландии, подвергся гонениям, отказу в медицинской помощи, дискриминации со стороны местного населения и власти. В последнее время ситуация очень сильно ухудшилась», — пишет другой мужчина.

«В четверг, 24 февраля, моего сына шести лет в Голландской школе избили 12 человек детей бумажными палками. Организовали побоище украинец и поляк. Голландские дети их поддержали. Орали: Вот тебе за Украину. Вы все русские убийцы. Сразу же обратилась в школу — учитель пообещала, что будет следить за подобными проявлениями. Мой сын — единственный русский в школе», — пишет гражданка России, проживающая в Нидерландах.

«Здравствуйте! Мы проживаем в Швеции, у нас заблокировали все русские сайты с новостями, а также мы не можем зайти на сайт Консульства. Стало не безопасно ездить в автобусах, так как местные жители ведут себя неадекватно, в общественных местах всё больше слышим о том, что нельзя разговаривать по-русски. Я и мой сын имеем два гражданства и имеем полное право разговаривать с друг другом на своём родном языке», — сообщает гражданка РФ, проживающая в Швеции.

«Здравствуйте, на Кипре русскоязычных детей подвергают прессингу в некоторых школах, взрослым пишут угрозы, есть скрины сообщений», — обратилась гражданка России, проживающая на Кипре.

«Умоляю, обратите внимание на израильский русскоязычный канал. Они бесконечно транслируют фэйки, троллят русскую армию, Россию, русских, президента. Блокируют каждого, кто несогласен с укрофашисткой пропагандой. Настраивают людей против русских. В израильских школах и в садах преподают историю, в которой во 2-й мировой победила Америка. А России в ней нет. Про 8 лет геноцида Донбасса никто не знает. Сегодня в школе моего ребёнка и других русскоязычных детей учителя допрашивали, откуда из какой страны мы приехали. Объясняли о России какая это страна агрессор и влияет на войны во всём мире. Израиль. Нетания. Школа Шай Агнон», — пишет женщина из Израиля.