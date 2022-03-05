Великий Новгород, 5 марта, 2022, 15:50 — ИА Регнум. В Новгородской области отменили почти все ограничения, введённые ранее для снижения риска распространения COVID-19. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе администрации области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Масочный режим

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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал постановление, которое отменяет очередные ограничения. Теперь больше не будет препятствий, которые могут ограничить проведение массовых развлекательных, зрелищных, культурных и других мероприятий, за исключением сохраняющегося масочного режима. Больше не действуют требования по наполняемости залов и концертов. Церемонию бракосочетания в регионе с 1 апреля может посетить неограниченное количество человек.

Вместе с тем продолжает действовать требование использования средств индивидуальной защиты в общественных местах и в местах скопления людей. А беременным, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями всё же рекомендуют отказаться от посещения таких мест.

Несмотря на снятие почти все ограничений, в регионе продолжают работать пункты вакцинации в поликлиниках и в мобильных комплексах.

Напомним, ранее в Новгородской области отменили необходимость предъявления QR-кодов, общепиту разрешили работать до 00:00.