Красногорск, 5 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Московской области состоятся концерты в преддверии Международного женского дня, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Мероприятия организованы в рамках акции «Вам, любимые!».

Александр Погожев ИА REGNUM Машина с гуманитарной помощью для беженцев Донбасса

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Главными зрителями стали беженцы Донецкой и Луганской Народных Республик, прибывшие в Подмосковье. Организаторы отмечают, что решение о проведении концертов было принято с учётом текущей обстановки. Жители ЛДНР были вынуждены покинуть свои дома из-за напряженной ситуации и спасаться на территории России.

Среди беженцев народных республик в Подмосковье много пенсионеров, детей, людей с ограниченными возможностями и беременных женщин.