Кишинёв, , 15:02 — REGNUM Молдавия никогда не сталкивалась раньше с таким потоком беженцев, заявила 5 марта премьер-министр республики Наталья Гаврилица на встрече в Кишинёве с госсекретарём Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии Нильсом Анненом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Наталья Гаврилица Privesc.Eu Moldova

«У нас самое большое количество беженцев в истории республики, но мы делаем всё возможное, чтобы справиться с ситуацией, в том числе благодаря поддержке наших партнеров», — сказала Гаврилица.

Она сообщила, что беженцев в стране становится всё больше. Кишинёв рассчитывает на то, что с их содержанием поможет Германия.

По данным пресс-службы, Аннен отметил «впечатляющую» организацию встречи и размещения беженцев в Молдавии. Он сообщил, что делегация из Германии прибыла для того, чтобы понять, как можно помочь в данной ситуации.

Стоит отметить, по последним данным Погранслужбы Молдавии, в республику въехали 170 тыс. человек, их которых остались в стране 70 тыс.

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