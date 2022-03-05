Москва, 5 марта, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Войска ДНР сумели взять в окружение несколько десятков иностранных наёмников в населенном пункте Волноваха. Об этом 5 марта заявил военный корреспондент Семён Пегов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Грузия

По его словам, речь идет о гражданах Грузии. Общая численность их сил составляет порядка 60 наемников. При этом около полутора десятков этих боевиков уже уничтожено силами ДНР.

«Выяснилось, что внутри Волновахи блокированы свыше 60 иностранных наемников — это грузины, так называемый «грузинский легион». Порядка 60 грузинских наёмников находились в Волновахе. Порядка 15 из них уже уничтожено. Наемникам в их профессии сдаваться не вариант. Что касается нацбатов, то они узурпировали военное управление и терроризируют тех же солдат вооруженных сил Украины», — сказал Пегов.