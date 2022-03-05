Москва, 5 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Россия в настоящее время перепроверяет информацию о том, что власти Херсона отказываются принимать гуманитарную помощь. Об этом 5 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Есть информация из города Херсон — когда открылся гуманитарный коридор, наши представители министерства по чрезвычайным ситуациям, которые поехали помогать гражданским людям эвакуироваться, хотели доставить туда гуманитарную помощь. Вот якобы — сейчас эта перепроверяем — власти Херсона отказались такую гуманитарную помощь принимать», — сказал Лавров журналистам.

Данная информация нуждается в перепроверке, но это очень похоже, в принципе, на манеры киевского режима, к огромному сожалению, руководствующегося исключительно соображениями нагнетания конфронтации в грубо русофобском ключе, заключил Лавров.