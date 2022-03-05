Уфа, 5 марта, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Предприятия Башкирии включаются в работу по обеспечению энергетической безопасности и независимости топливно-энергетического комплекса России. Об этом 5 марта сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

ArtseBie Нефть

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Он привел в пример Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов, на котором производят катализаторы крекинга нефти.

Сообщается, что эти катализаторы необходимы для обеспечения глубокой переработки нефти, от них зависит качество дизельного топлива и бензина, без них не работает ни один нефтеперерабатывающий завод.

«В условиях санкций, которые вводят в отношении России, продукция ишимбайского завода катализаторов станет ещё более востребованной — уже сейчас к ним обращаются российские нефтеперерабатывающие заводы, которые ранее использовали зарубежные аналоги», — сообщил Хабиров. Он подчеркнул, что для руководства республики это является вызовом и очень большой ответственностью.

«Продукция ишимбайского завода и раньше была очень популярна в России, в частности, ее используют на всех НПЗ «Роснефти». Экспортируют и за рубеж — в том числе в Индию, на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы в мире. Сейчас предприятие готово обеспечить катализаторами крекинга всю нефтепереработку в стране», — заявил глава региона, отметив, что руководство Башкирии окажет всю необходимую поддержку. Он отметил, что на заводе сейчас трудится 750 человек. Предприятие работает на местном сырье. В его состав входит научно-исследовательский центр, благодаря которому завод постоянно повышает качество своей продукции.

«Честно скажу, душа радуется, когда видишь такой масштаб, когда крепкие наши предприятия начинают играть ключевые роли по всей стране. Когда осознаешь, что в центре Башкирии, в небольшом городе работает одно из лучших в России предприятий в своей сфере. И не просто работает, но и уверенно смотрит в будущее», — в заключении написал Хабиров.