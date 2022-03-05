Москва, 5 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Россия ожидает от Украины информации о следующем раунде переговоров, пока сроков нет, заявил 5 марта глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров Сергей

«Наши участники ожидают хоть какой-то информации с украинской стороны, как и первые два раунда. Ситуация выглядит достаточно странно, вроде бы все заинтересованы в достижении скорейшего согласия в том, как все полноценно урегулировать. И с другой стороны, казалось бы, самая заинтересованная сторона — украинская, постоянно придумывает предлоги, чтобы откладывать начало очередной встречи», — сказал Лавров журналистам.

Министр добавил, что Москва готова была, как было известно хорошо украинским коллегам, еще со вчерашнего вечера выдвинуться для проведения третьего раунда.